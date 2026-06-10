На участке КАД между Московским и Таллинским шоссе ограничат движение до июля

На южном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга в конце июня введут временные ограничения движения в связи с дорожными работами. Об этом 9 июня сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за ремонта на юге Петербурга перекроют две полосы внутреннего кольца КАД

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Из-за ремонта на юге Петербурга перекроют две полосы внутреннего кольца КАД

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 20 июня по 3 июля на внутреннем кольце КАД, на отрезке между Московским и Таллинским шоссе (с 64-го по 80-й километр), будут закрыты для движения третья и четвертая полосы. На оставшихся первой и второй полосах скорость транспорта ограничат до 50 км/ч.

Ограничения связаны с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия. Подрядчиком выступит АО «ВАД». Ремонт планируется вести в круглосуточном режиме. При этом сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Во второй половине июня аналогичные дорожные работы пройдут еще на двух участках КАД. Ограничения затронут внутреннее кольцо между автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и Рябовским шоссе, а также внешний участок кольцевой между Гостилицким и Ропшинским шоссе.

Матвей Николаев