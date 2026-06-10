Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отказал учителям в иске к матери школьника на 1,4 млн рублей

Районный суд Петербурга отклонил иск трех педагогов школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, требовавших от матери третьеклассника обеспечить соблюдение им устава школы и компенсацию морального вреда. Суд указал, что за поведение ребенка в школе отвечает образовательная организация, а не мать, сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Суд указал, что за поведение ребенка в школе отвечает образовательная организация, а не мать

Суд указал, что за поведение ребенка в школе отвечает образовательная организация, а не мать

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд указал, что за поведение ребенка в школе отвечает образовательная организация, а не мать

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Педагоги жаловались на нецензурную брань, порчу имущества и агрессию со стороны ученика. Суд учел, что мальчик принимает препараты и нуждается в индивидуальном подходе. В иске отказано.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд