Силы ПВО за ночь сбили над Россией 326 БПЛА

В период с 20:00 мск 9 июня до 7:00 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 326 беспилотников самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе. Были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых, никто не пострадал, пожар потушили. В Воронежской области над тремя городскими округами и 12 районами уничтожено более 40 дронов, в одном из районов из-за падения обломков повреждено оборудование связи. В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея. В Тульской области сбили 16 беспилотников, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.