В Самарской области три человека пострадали от атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Самарскую область в среду, 10 июня, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

Утром в среду над Самарской и Ульяновской областью были сбиты беспилотники. В Самарской, Оренбургской и Ульяновской области объявлялась угроза ракетной опасности. В регионах включали сирены. На время воздушной тревоги общественный транспорт в Самаре прекратил работу.

В настоящее время в регионах объявлен отбой угрозы ракетной опасности. Транспорт в Самаре возобновил работу. После ракетной опасности в регионах объявили угрозу атаки БПЛА.

Георгий Портнов