Самарскую и Ульяновскую область атаковали беспилотники

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 9 июня до 7:00 (MSK) 10 июня перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. БПЛА атаковали в том числе Самарскую и Ульяновскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионах объявлялась ракетная опасность. В Самаре на этот период общественный транспорт приостанавливал работу.

В настоящее время в регионах объявлен отбой ракетной опасности. Детские лагеря дневного пребывания начали работу через час после объявления отбоя тревоги. Работа общественного транспорта в Самаре возобновлена.

Георгий Портнов