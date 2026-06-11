Дни рождения
Михаил Карисалов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Сегодня исполняется 53 года председателю правления СИБУРа Михаилу Карисалову
Владимир Галузин
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Сегодня исполняется 70 лет драматическому тенору, лауреату оперной премии Casta Diva в номинации «Певец года», народному артисту РФ Владимиру Галузину
Андрей Рюмин
Фото: пресс-служба президента РФ
12 июня исполняется 46 лет генеральному директору, председателю правления ПАО «Россети» Андрею Рюмину
Галина Степаненко
Фото: Пресс-служба Большого театра
12 июня отмечает юбилей прима-балерина Большого театра, педагог-репетитор, народная артистка РФ Галина Степаненко
Владимир Сальдо
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
13 июня исполняется 70 лет губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо
Вадим Сорокин
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ
13 июня исполняется 70 лет президенту, генеральному директору Группы ГАЗ Вадиму Сорокину
Григорий Перельман
Фото: George M. Bergman
13 июня исполняется 60 лет доказавшему гипотезу Пуанкаре математику Григорию Перельману
Владимир Якушев
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
14 июня исполняется 58 лет первому заместителю председателя Совета федерации ФС РФ, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Владимиру Якушеву
Елена Сафонова
Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ
14 июня отмечает юбилей лучшая актриса года по опросу журнала «Советский экран», лауреат премии «Ника», заслуженная артистка РФ Елена Сафонова
Александр Сокуров
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
14 июня исполняется 75 лет режиссеру, обладателю «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреату премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство», народному артисту РФ Александру Сокурову