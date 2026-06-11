Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 53 года председателю правления СИБУРа Михаилу Карисалову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Галузин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Владимир Галузин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет драматическому тенору, лауреату оперной премии Casta Diva в номинации «Певец года», народному артисту РФ Владимиру Галузину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рюмин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Рюмин

Фото: пресс-служба президента РФ

12 июня исполняется 46 лет генеральному директору, председателю правления ПАО «Россети» Андрею Рюмину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Степаненко

Фото: Пресс-служба Большого театра Галина Степаненко

Фото: Пресс-служба Большого театра

12 июня отмечает юбилей прима-балерина Большого театра, педагог-репетитор, народная артистка РФ Галина Степаненко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13 июня исполняется 70 лет губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

13 июня исполняется 70 лет президенту, генеральному директору Группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Перельман

Фото: George M. Bergman Григорий Перельман

Фото: George M. Bergman

13 июня исполняется 60 лет доказавшему гипотезу Пуанкаре математику Григорию Перельману

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

14 июня исполняется 58 лет первому заместителю председателя Совета федерации ФС РФ, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Владимиру Якушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Сафонова

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Елена Сафонова

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

14 июня отмечает юбилей лучшая актриса года по опросу журнала «Советский экран», лауреат премии «Ника», заслуженная артистка РФ Елена Сафонова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Сокуров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 июня исполняется 75 лет режиссеру, обладателю «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреату премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство», народному артисту РФ Александру Сокурову

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