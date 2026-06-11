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Дни рождения

Михаил Карисалов

Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 53 года председателю правления СИБУРа Михаилу Карисалову

Владимир Галузин

Владимир Галузин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Владимир Галузин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет драматическому тенору, лауреату оперной премии Casta Diva в номинации «Певец года», народному артисту РФ Владимиру Галузину

Андрей Рюмин

Андрей Рюмин

Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Рюмин

Фото: пресс-служба президента РФ

12 июня исполняется 46 лет генеральному директору, председателю правления ПАО «Россети» Андрею Рюмину

Галина Степаненко

Галина Степаненко

Фото: Пресс-служба Большого театра

Галина Степаненко

Фото: Пресс-служба Большого театра

12 июня отмечает юбилей прима-балерина Большого театра, педагог-репетитор, народная артистка РФ Галина Степаненко

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13 июня исполняется 70 лет губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо

Вадим Сорокин

Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

13 июня исполняется 70 лет президенту, генеральному директору Группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Григорий Перельман

Григорий Перельман

Фото: George M. Bergman

Григорий Перельман

Фото: George M. Bergman

13 июня исполняется 60 лет доказавшему гипотезу Пуанкаре математику Григорию Перельману

Владимир Якушев

Владимир Якушев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Якушев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

14 июня исполняется 58 лет первому заместителю председателя Совета федерации ФС РФ, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Владимиру Якушеву

Елена Сафонова

Елена Сафонова

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Елена Сафонова

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

14 июня отмечает юбилей лучшая актриса года по опросу журнала «Советский экран», лауреат премии «Ника», заслуженная артистка РФ Елена Сафонова

Александр Сокуров

Александр Сокуров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Сокуров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 июня исполняется 75 лет режиссеру, обладателю «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреату премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство», народному артисту РФ Александру Сокурову

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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