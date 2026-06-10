Коллективу прокуратуры Иркутской области представили нового руководителя

Сегодня заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев представил коллективу прокуратуры Иркутской области нового руководителя — Сергея Паволина. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Сергей Паволин родился в 1976 году, в ведомстве он служит с 1997 года — сразу после окончания Саратовской академии права. Работал в прокуратуре Смоленской и Ростовской областей. С марта 2021 года занимал пост прокурора Мурманской области. Указом президента РФ Владимира Путина от 1 июня 2026 года Сергей Паволин, имеющий классный чин госсоветника юстиции 3 класса (соответствует званию генерал-майора), был назначен на должность прокурора Иркутской области.

Кресло прокурора региона освободилось в начале года. Занимавший его с 2021 года Андрей Ханько был уволен.

Илья Николаев