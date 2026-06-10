Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«У нас такая возможность есть, все зависит от транспортной инфраструктуры. На казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько я знаю, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном»,— сказал господин Аккенженов (цитата по ТАСС). По его словам, речь идет об увеличении поставок до 11 млрд куб. м.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Узбекистана Абдулла Арипов в апреле провели совместное заседание. На нем стороны договорились развивать сотрудничество в топливном секторе и увеличить поставки российских нефти и газа в республику.