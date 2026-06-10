МВФ одобрил выдачу Армении $25 млн после выборов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Армении около $25,1 млн после победы партии премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр по резервной программе Stand-By Arrangement для Армении. Это позволило открыть выдачу суммы, эквивалентной 18,4 млн СПЗ (специальных прав заимствования). Суммарный объем средств по этой программе составит около $50,2 млн. В фонде отметили, что армянское правительство рассматривает соглашение как превентивное и не планирует использовать деньги без крайней необходимости.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По предварительным результатам, партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с 23,3% голосов, третье — альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна (9,9%).

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Ничья Армения».