Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Омска

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия начала освоения Омского Прииртышья в 2028 году. Указ от 9 июня вступил в действие со дня его подписания, указывается в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омск. Повседневная жизнь

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Омск. Повседневная жизнь

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Органам госвласти субъектов РФ, а также органам местного самоуправления рекомендуется принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

В 2024 году археологи обнаружили в устье Оми культурный слой первой половины XVII века. В частности, исследователи обнаружили монеты периода правления царя Михаила Федоровича (1613—1645 годы). В этот период на территории Омска появились первые поселения.

Годом основания города считается 1716 год, когда по указу Петра I была основана Омская крепость.

Александра Стрелкова