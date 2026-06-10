Комплекс по обработке ТКО вблизи Байкала построят за 1,9 млрд рублей

Стоимость строительства комплекса по обработке ТКО в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области составит 1,9 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. будет выделено в качестве субсидии из федерального бюджета. Мощность будущего объекта запланирована в объеме до 24 тыс. т обработки отходов в год, размещения — до 12 тыс. т в год, утилизации — до 8,4 тыс. т в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Строительство комплекса предварительно одобрено на 2027 год, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Реализация будет проходить в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». По расчетам местных властей, новый объект повысит уровень обработки и утилизации ТКО, снизит объем отходов, направляемых на захоронение, и улучшит экологическую обстановку вокруг озера Байкал.

Экологические зоны Байкальской природной территории включают центральную экологическую зону, буферную экологическую зону и экологическую зону атмосферного влияния. Центральная экологическая зона, включающая озеро Байкал с островами, его водоохранную зону и прилегающие особо охраняемые природные территории, охватывает 77 муниципалитетов Иркутской области, в том числе Эхирит-Булагатский район. За год на этой территории образуется более 22 тыс. т твердых коммунальных отходов.

Лолита Белова