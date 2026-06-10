Режим «Опасное небо» в Удмуртии отменен, ракетная опасность сохраняется

Режим «Опасное небо» в Удмуртии отменен, однако ракетная опасность сохраняется, написал в Max глава республики Александр Бречалов. В аэропортах Ижевск, Пермь, Казань и Нефтекамск сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. О прилетах на территории Удмуртии не сообщалось.

Напомним, ракетную опасность объявили в Удмуртии около 06:00 местного времени. На территории республики, включая Ижевск, включались сирены. Под ограничения так или иначе утром попали ряд аэропортов в ПФО, в их числе, за исключением столицы Удмуртии, Пермь, Казань, Нижнекамск, Самара, Нижний Новгород, Ульяновск.