«Ракетную опасность» объявили в Удмуртии, в аэропорту Ижевска ввели ограничения

Режим «Ракетная опасность» ввели в Удмуртии, сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе запустили сирены.

UPD: На территории республики включают сирены, сообщил в Max глава Удмуртии Александр Бречалов. Объявлен режим «Опасное небо». В число аэропортов, где утром ввели ограничения, помимо Ижевска попали Пермь, Казань, Нижнекамск, Самара, Нижний Новгород, Ульяновск.