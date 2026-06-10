Строительство технопарка в сити-квартале «Инские холмы» начнется в 2026 году

Реализация проекта по созданию технопарка на территории сити-квартала «Инские холмы» в Новосибирске начнется уже в этом году, заявил 10 июня в прямом эфире «Вести Новосибирск» губернатор региона Андрей Травников.

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«Проект стартует в этом году, группа Сбера построит новые помещения для размещения собственных ИТ-подразделений. Второе здание будет иметь статус технопарка, и мы надеемся, что там приземлятся профильные отделы других крупных компаний», — сообщил Андрей Травников.

Новый научно-технологический парк общей площадью более 15 тыс. кв. м разместится вдоль ул. Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска. Многофункциональное пространство будет включать научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, офисные блоки и общественные локации. Площадка станет местом пилотирования новых решений в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.

Соглашение о его создании ранее было подписано на полях ПМЭФ-2026 руководством Сбера, правительством Новосибирской области и спецзастройщиком «ВКД-1». Тогда же региональные власти сообщили, что строительство технохаба Сбера станет лишь первым этапом по созданию крупнейшего в Сибири комплекса застройки бизнес-пространства класса А, рассчитанного на 2,2 тыс. рабочих мест и общей площадью 55 тыс. кв. м, с объемом инвестиций более 10 млрд руб.

Лолита Белова