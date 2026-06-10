Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении ударов Ирана

Генштаб Вооруженных сил Кувейта объявил о работе ПВО после заявления Ирана об атаке БПЛА на военную базу Али Аль-Салем. О работе сирен воздушной тревоги также сообщило МВД Бахрейна в соцсети Х.

Позже советник короля Бахрейна по вопросам СМИ Набиль аль-Хамер заявил, что силы ПВО отражают атаки со стороны Ирана.

Как сообщает Reuters, Иран нанес удары после того, как США атаковали объекты Ирана в ответ на сбитый американский военный вертолет Apache. Вооруженные силы США нанесли удары по портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Сирик и Кешм.