Главные новости к утру 10 июня

Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Число пострадавших и количество поврежденных объектов уточняется.

На всей территории Урала и в семи регионах Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность.

Два объекта инфраструктуры загорелись из-за атаки БПЛА во Владимирской области.

Кизилюртовский и Кумторкалинский районы Дагестана, а также часть Махачкалы остались без газа после пожара на газопроводе. В трех микрорайонах Кизилюрта также остановлена подача водоснабжения.

США нанесли удары по территории Ирана. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам на Ближнем Востоке. О работе систем ПВО сообщали власти Бахрейна и Кувейта.

Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла удары по трем провинциям страны. Погибли 13 человек, еще 14 пострадали.