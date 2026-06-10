В шести регионах Урала и на Поволжье объявлена ракетная опасность

Власти Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей сообщили, что в регионах объявлен режим ракетной опасности. Аналогичные предупреждения опубликовали власти семи регионов Приволжского федерального округа — Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей.

Позднее режим ракетной опасности был введен на всей территории Уральского федерального округа. Предупреждение объявили в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что из-за ракетной опасности в городе остановлено движение общественного транспорта. «Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия»,— добавил он.

В некоторых регионах России также объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Саратова, Ижевска, Перми приостановили работу. В районе московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский действуют ограничения на использование воздушного пространства.