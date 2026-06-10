Чернышенко: 5 тыс. спортсменов из России допустили к международным соревнованиям

Более 5 тыс. атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в разговоре с «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году более 1,5 тыс. российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, напомнил вице-премьер.

В июне Международная федерация фехтования (FIE) полностью отменила ограничения для российских атлетов. Ранее санкции также отменили Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай и бокса.