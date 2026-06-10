Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о запуске ракет и беспилотников по целям США на Ближнем Востоке. Заявление КСИР опубликовано сразу после того, как США нанесли удары по территории Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности»,— написал он в соцсети X, обращаясь к США.

Ранее США нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый 8 июня военный вертолет Apache. Он добавил, что реакция Вашингтона стала «очень сильной, очень мощной».