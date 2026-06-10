США в ответ на сбитый вертолет нанесли удары по Ирану

Центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о начале ударов по Ирану. Там уточнили, что атака стала ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Вашингтона на сбитый вертолет стала «очень сильной, очень мощной». «Я думаю, очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас»,— добавил он в разговоре с журналистом ABC News.

Иранские СМИ передают, что взрывы звучат в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик. По информации Axios, США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

Власти Ирана заявили, что в качестве ответа запустили ракеты и беспилотники по целям США в регионе.