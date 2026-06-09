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Сериал «Хроники русской революции» Кончаловского получил премию ТЭФИ

Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал». Об этом сообщается в Telegram-канале премии. Главные роли в сериале исполнили актеры Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Церемония награждения лауреатов в категории «Сериалы» прошла в технопарке НТВ в Москве.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Фото: Телеканал «Россия 1»

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Фото: Телеканал «Россия 1»

Статуэтки «Орфея» также получили:

  • Петр Тодоровский как лучший режиссер за «Подслушано в Рыбинске»;
  • Игорь Золотовицкий посмертно награжден как лучший актер за роль в сериале «Улица Шекспира»;
  • Мария Аронова как лучшая актриса за роль в сериале «Праздники»;
  • Алексей Гуськов как лучший актер второго плана за роль в сериале «Атом»;
  • «Любовь Советского Союза» как лучший драматический сериал;
  • «Первый отдел» как лучший детективный сериал;
  • «Склифосовский» как лучший мелодраматический сериал;
  • «Дорогой Вилли» как лучший телефильм или мини-сериал.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия. Ее учредил фонд «Академия российского телевидения» в декабре 1994 года. Премия вручается за наиболее значимые работы и профессионализм в телеиндустрии.

Фотогалерея

Церемония вручения ТЭФИ-2026

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Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и вице-президент Академии российского телевидения, президент компании AVM Media Александр Митрошенков

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и вице-президент Академии российского телевидения, президент компании AVM Media Александр Митрошенков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущие Алла Михеева и Азамат Мусагалиев

Телеведущие Алла Михеева и Азамат Мусагалиев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Вадим Галыгин (слева) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов

Телеведущий Вадим Галыгин (слева) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Федерико Арнальди

Телеведущий Федерико Арнальди

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя ВГТРК, генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Первый зампредседателя ВГТРК, генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Сергей Лазарев и актриса Валерия Астапова

Певец Сергей Лазарев и актриса Валерия Астапова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: телеведущие Павел Воля, Ляйсан Утяшева и актер Александр Каневский

Слева направо: телеведущие Павел Воля, Ляйсан Утяшева и актер Александр Каневский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущие Андрей Петров и Светлана Абрамова (справа)

Телеведущие Андрей Петров и Светлана Абрамова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Валдис Пельш

Телеведущий Валдис Пельш

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева и телеведущий, директор института «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичус

Телеведущая Алла Михеева и телеведущий, директор института «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичус

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова

Телеведущая Яна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Корреспондент дирекции информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Александр Карпов

Корреспондент дирекции информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Александр Карпов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая Анна Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа)

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Обозреватель службы информации телекомпании НТВ Владимир Чернышев

Обозреватель службы информации телекомпании НТВ Владимир Чернышев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заместитель директора телеканала «Россия 1» Ирина Филина (справа)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заместитель директора телеканала «Россия 1» Ирина Филина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущий Евгений Попов

Телеведущий Евгений Попов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (в центре)

Гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущий НТВ Егор Колыванов

Телеведущий НТВ Егор Колыванов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (справа) и военкор Евгений Поддубный

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (справа) и военкор Евгений Поддубный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс (слева)

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Корреспондент Салима Зариф (вторая справа) и телеведущий Игорь Кожевин (второй слева)

Корреспондент Салима Зариф (вторая справа) и телеведущий Игорь Кожевин (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: председатель ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст и заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов

Слева направо: председатель ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст и заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин (в центре)

Политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Валерия Астапова (слева)

Актриса Валерия Астапова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Андрей Добров (справа)

Телеведущий Андрей Добров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и вице-президент Академии российского телевидения, президент компании AVM Media Александр Митрошенков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущие Алла Михеева и Азамат Мусагалиев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Вадим Галыгин (слева) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Федерико Арнальди

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя ВГТРК, генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Сергей Лазарев и актриса Валерия Астапова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: телеведущие Павел Воля, Ляйсан Утяшева и актер Александр Каневский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущие Андрей Петров и Светлана Абрамова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Валдис Пельш

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева и телеведущий, директор института «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичус

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Корреспондент дирекции информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Александр Карпов

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая Анна Щербакова

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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа)

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Обозреватель службы информации телекомпании НТВ Владимир Чернышев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заместитель директора телеканала «Россия 1» Ирина Филина (справа)

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Телеведущий Евгений Попов

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Гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (в центре)

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Телеведущий НТВ Егор Колыванов

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Председатель ВГТРК Олег Добродеев (справа) и военкор Евгений Поддубный

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Телеведущий Эрнест Мацкявичюс (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Корреспондент Салима Зариф (вторая справа) и телеведущий Игорь Кожевин (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: председатель ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст и заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин (в центре)

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Актриса Валерия Астапова (слева)

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Телеведущий Андрей Добров (справа)

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