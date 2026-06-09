Сериал «Хроники русской революции» Кончаловского получил премию ТЭФИ

Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал». Об этом сообщается в Telegram-канале премии. Главные роли в сериале исполнили актеры Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Церемония награждения лауреатов в категории «Сериалы» прошла в технопарке НТВ в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Фото: Телеканал «Россия 1» Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Фото: Телеканал «Россия 1»

Статуэтки «Орфея» также получили:

Петр Тодоровский как лучший режиссер за «Подслушано в Рыбинске»;

Игорь Золотовицкий посмертно награжден как лучший актер за роль в сериале «Улица Шекспира»;

Мария Аронова как лучшая актриса за роль в сериале «Праздники»;

Алексей Гуськов как лучший актер второго плана за роль в сериале «Атом»;

«Любовь Советского Союза» как лучший драматический сериал;

«Первый отдел» как лучший детективный сериал;

«Склифосовский» как лучший мелодраматический сериал;

«Дорогой Вилли» как лучший телефильм или мини-сериал.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия. Ее учредил фонд «Академия российского телевидения» в декабре 1994 года. Премия вручается за наиболее значимые работы и профессионализм в телеиндустрии.