Сериал «Хроники русской революции» Кончаловского получил премию ТЭФИ
Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал». Об этом сообщается в Telegram-канале премии. Главные роли в сериале исполнили актеры Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Церемония награждения лауреатов в категории «Сериалы» прошла в технопарке НТВ в Москве.
Кадр из сериала «Хроники русской революции»
Фото: Телеканал «Россия 1»
Статуэтки «Орфея» также получили:
- Петр Тодоровский как лучший режиссер за «Подслушано в Рыбинске»;
- Игорь Золотовицкий посмертно награжден как лучший актер за роль в сериале «Улица Шекспира»;
- Мария Аронова как лучшая актриса за роль в сериале «Праздники»;
- Алексей Гуськов как лучший актер второго плана за роль в сериале «Атом»;
- «Любовь Советского Союза» как лучший драматический сериал;
- «Первый отдел» как лучший детективный сериал;
- «Склифосовский» как лучший мелодраматический сериал;
- «Дорогой Вилли» как лучший телефильм или мини-сериал.
ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия. Ее учредил фонд «Академия российского телевидения» в декабре 1994 года. Премия вручается за наиболее значимые работы и профессионализм в телеиндустрии.
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Церемония вручения ТЭФИ-2026
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