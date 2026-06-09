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Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде со счетом 3:0

Национальная команда по футболу впервые за семь лет сыграла в Калининграде и уверенно победила карибскую сборную со счетом 3:0. Матч прошел 9 июня на «Калининград Арене», сообщает Российский футбольный союз.

Матч прошел 9 июня на «Калининград Арене»

Матч прошел 9 июня на «Калининград Арене»

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Матч прошел 9 июня на «Калининград Арене»

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Тринидад и Тобаго — 26-й соперник России за время международной изоляции. Перед игрой выступили группа «Пропаганда» и Найк Борзов. Предыдущий матч сборной в Калининграде прошел в 2019 году. Карибская команда известна по выходу на ЧМ-2006 и таким игрокам, как Дуайт Йорк.

Кирилл Конторщиков

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