В Санкт-Петербурге задержали «вора в законе» Юсифа Алиева

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге «вора в законе» Юсифа Алиева. Об этом сообщил «Ъ» источник в ГУ МВД России по городу. 54-летний мужчина находился в международном розыске с 2008 года по нескольким статьям, в том числе об убийстве двух и более человек.

Юсифа Алиева задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Ему вменяют в том числе статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

В марте 2009 года Юсифа Алиева и еще троих «воров в законе» задержали в Москве во время сходки в одном из ресторанов по подозрению в вымогательствах и похищениях людей. Вместе с Алиевым тогда задержали лидеров азербайджанских преступных групп Алибалу Гамидова и Мамеда Хусейнова, а также уроженца Грузии Теймураза Фарояна. Вскоре после задержания правоохранительные органы отпустили Юсифа Алиева, после чего он скрылся.