Корабли на «Флот-2026» не покажут ни зрителям, ни прессе

Организаторы военно-морского салона в Кронштадте полностью закрыли доступ на причал с кораблями. Ни журналисты, ни обычные посетители не смогут осмотреть фрегаты, корветы и подлодки. При этом билеты на мероприятие остаются в продаже, а в программе заявлены «Стрижи», сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины закрытия доступа не объясняются

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Причины закрытия доступа не объясняются

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Ранее к показу готовили фрегат проекта 11356 NG, корветы «Тигр» и «Каракурт-Э», подлодки «Амур-1650». Причины закрытия доступа не объясняются. Салон пройдет 10–14 июня.

Кирилл Конторщиков