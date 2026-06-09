Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возобновления карьеры

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс провела первый матч после приостановки карьеры в 2022 году. В паре с канадкой Викторией Мбоко они обыграли американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серена Уильямс

Фото: Alberto Pezzali / AP, AP Серена Уильямс

Фото: Alberto Pezzali / AP, AP

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2. В следующем раунде Уильямс и Мбоко сыграют с победительницами матча между Лейлой Фернандес (Канада)/Лаурой Зигемунд (Германия) и Александрой Пановой (Россия)/Деми Схюрс (Нидерланды).

В последний раз Серена Уильямс выходила на корт в 2022 году — в матче третьего круга US Open она уступила австралийке Айле Томлянович. Американка официально не объявляла о завершении карьеры. При этом она была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре.

На счету 44-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и 14 — в парном. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой (одна медаль в одиночном разряде, три — в парном).

Общий призовой фонд турнира в Лондоне составляет $1,915 млн. В прошлом году победительницами в женском парном разряде стали американка Эйжа Мухаммад и Деми Схюрс.

Таисия Орлова