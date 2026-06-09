Жога обсудил со свердловскими омбудсменами поддержку участников СВО и их семей

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел встречу с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и детским омбудсменом в регионе Татьяной Титовой. Главной темой обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции и их семей, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Татьяна Мерзлякова сообщила полпреду, что за время работы из украинского плена удалось вернуть около 200 жителей Урала. Кроме того, правозащитники выезжают в муниципалитеты к семьям военнослужащих и оказывают им помощь. Только за прошлый год состоялось более 500 таких встреч.

Также при содействии омбудсмена в регионе была создана первая в стране горячая линия по поиску раненых военнослужащих. «Она пользуется спросом. Это сильнейшая поддержка для тех, кто ждет дома своих героев»,— отметил господин Жога.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам поддержки детей участников спецоперации. Также Татьяна Титова акцентировала внимание на безопасности летних каникул.

Полпред подчеркнул, что вопросы безопасности детей находятся на постоянном контроле. Он отметил, что в этом вопросе решающую роль играют профилактика и включенность взрослых: родителей и педагогов.

Полина Бабинцева