На Колпинский район Петербурга за 20 минут выпала тройная норма осадков
Днем 9 июня на Петербург обрушился сверхрасчетный ливень. Рекордсменом по осадкам стал Колпинский район — там за 20 минут выпало 21 мм при норме 7,2 мм. Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы, сообщает Piter.TV.
Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
По данным «Водоканала», осадки также прошли в Невском, Московском, Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах. Городские службы работают в усиленном режиме.