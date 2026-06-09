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На Колпинский район Петербурга за 20 минут выпала тройная норма осадков

Днем 9 июня на Петербург обрушился сверхрасчетный ливень. Рекордсменом по осадкам стал Колпинский район — там за 20 минут выпало 21 мм при норме 7,2 мм. Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы, сообщает Piter.TV.

Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы

Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Также сильно затопило Курортный и Фрунзенский районы

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», осадки также прошли в Невском, Московском, Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах. Городские службы работают в усиленном режиме.

Кирилл Конторщиков

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