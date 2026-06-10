«Росгосстрах» решил закрыть убыток прошлых лет за счет капитала

Акционеры «Росгосстраха» решили закрыть накопленный убыток прошлых лет на 122 млрд руб. На эти цели будут направлены средства безвозмездного финансирования (почти 118 млрд руб.), а также часть эмиссионного дохода (4,1 млрд руб.). В самой компании и в ВТБ это назвали техническим решением, связанным с корректировкой отчетности.

Речь идет о средствах, которые ранее направляли прежние владельцы страховщика на финансовое оздоровление компании. В отчетности РГС эти суммы годами учитывались раздельно, а теперь их решили перенести в баланс таким образом, чтобы убрать строку с убытком прошлых лет. По итогам первого квартала 2026 года такой убыток у компании еще оставался, но после решения акционеров он должен быть полностью погашен.

«Росгосстрах» при этом несколько лет подряд показывает прибыль. В компании ранее уже принимали решения о выплате дивидендов и увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли. Теперь участники рынка ждут, приведет ли изменение структуры капитала к новой сделке вокруг страховщика.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Предпродажная рокировка».