ПМЮФ-2026 пройдет под девизом «Время быть в праве»

Организаторы Петербургского международного юридического форума обнародовали программу. С 24 по 26 июня в «Экспофоруме» пройдет более 100 сессий, заседаний и лекций. Центральная тема — «Международное право — привилегия первых или право равных?». Среди ключевых вопросов — юридические войны, ИИ в праве, криптоактивы и трансграничный арбитраж, сообщила пресс-служба Росконгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди специальных событий — лекция председателя Конституционного суда Валерия Зорькина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Среди специальных событий — лекция председателя Конституционного суда Валерия Зорькина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В программе — лекция Валерия Зорькина, совещание министров юстиции, обсуждение деколонизации права, биоэтики, семейного права и новых подходов к НДС. ПМЮФ пройдет с 24 по 26 июня в «Экспофоруме».

Кирилл Конторщиков