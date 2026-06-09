Криптовалюту держат в границах

Новые ограничения ЕС предусматривают запрет европейским контрагентам на транзакции с 11 криптовалютными площадками и 35 банками, в том числе из третьих стран, которые «помогают России обходить западные ограничения».

По словам основателя BitOK Дмитрия Мачихина, уровень комплаенса в отношении аффилированных с РФ компаний будет ужесточен. «У всех игроков значительно сузятся точки входа и выхода на рынок, а комиссии будут значительно увеличены»,— считает управляющий агентства Parallax Михаил Успенский.

По оценке гендиректора EXVED Сергея Менделеева, это может закрыть российским инвесторам выход на крупнейшие мировые площадки, такие как Bybit, Bitget, MEX. Как указывает господин Мачихин, хотя рублевый стейблкойн A7A5 уже доказал свою устойчивость к санкционному давлению, полноценный выход криптоинвесторов на зарубежные площадки будет сопряжен с большими рисками. Дополнительно ситуацию усложняет и намерение российских законодателей ввести достаточно жесткое регулирование крипторынка.

Андрей Ковалев