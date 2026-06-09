Петербург представит «Петербургский стиль в туризме» на деловой программе в Москве

Комитет по туризму Санкт-Петербурга 10 июня проведет в Москве на площадке музея «АТОМ» деловую программу «Петербургский стиль в туризме». В программе — стратегическая сессия «Въездной туризм. Перезагрузка», посвященная привлечению и удержанию иностранных гостей, а также деловая сессия, где обсудят формирование и продвижение туристического бренда города.

Среди спикеров заявлены представители органов власти, бизнеса, международные эксперты и практики индустрии гостеприимства. Мероприятие направлено на обмен успешными практиками и укрепление позиций Петербурга на внутреннем и международном туристических рынках.

Кирилл Конторщиков