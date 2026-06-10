Грузовики загоняют в предельную ставку

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 9 июня поддержало в первом чтении губернаторский законопроект, который повышает транспортный налог для части грузовиков и автобусов до предельно допустимых ставок. Документ должен принести бюджету около 100 млн рублей в год, однако эти поступления не перекроют выпадающие доходы от «зеленых» льгот. Тем же документом Смольный продлевает освобождение от налога электромобили и транспорт на природном газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смольный предлагает повысить ставки для автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л. с. на предельно допустимый для регионов уровень

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Смольный предлагает повысить ставки для автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л. с. на предельно допустимый для регионов уровень

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Смольный предлагает повысить ставки для автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л. с. на предельно допустимый для регионов уровень. Для грузовых автомобилей мощностью от 200 до 250 л. с. ставка должна вырасти с 55 до 65 рублей за 1 л. с. Для грузовиков мощностью свыше 250 л. с. и возрастом до пяти лет налог предлагается установить на уровне 85 рублей за 1 л. с. Сейчас для таких машин действует более мягкая шкала: 45 рублей для грузовиков моложе трех лет и 65 рублей для машин возрастом от трех до пяти лет. Для грузовиков старше пяти лет ставка уже составляет 85 рублей, поэтому для этой категории изменений не будет. Для автобусов мощностью свыше 200 л. с. ставка должна увеличиться с 65 до 100 рублей за 1 л. с.

По оценке авторов законопроекта, повышение принесет бюджету Петербурга около 100 млн рублей ежегодно. Доходы бюджета города на 2026 год утверждены в размере 1,462 трлн рублей, расходы — 1,651 трлн рублей, дефицит — 189 млрд рублей. Дополнительные 100 млн рублей составляют абсолютно незначительную часть от годового плана доходов.

При этом повышение затронет заметную часть коммерческого автопарка. По данным Смольного, под действие новых ставок попадет около 75 тыс. автобусов и грузовиков. Если разделить ожидаемые 100 млн рублей дополнительных поступлений на это количество техники, получится около 1,3 тыс. рублей в год на одну машину. «Автостат Инфо» дает близкий порядок цифр: по их оценке, на 31 декабря 2025 года в Петербурге насчитывалось 80,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Почти половина грузовиков в городе, по данным «Автостат Инфо», старше 10 лет, а самый резкий рост налога для машин мощностью свыше 250 л. с. касается именно техники моложе пяти лет.

В отдельных случаях увеличение платежа будет заметно выше средней оценки. Например, для грузовика мощностью 220 л. с. налог вырастет с 12,1 до 14,3 тыс. рублей в год, то есть на 2,2 тыс. рублей. Для грузовика мощностью 300 л. с. возрастом до трех лет платеж увеличится с 13,5 до 25,5 тыс. рублей, то есть на 12 тыс. рублей. Для машины той же мощности возрастом от трех до пяти лет налог вырастет с 19,5 тыс. до 25,5 тыс. рублей, то есть на 6 тыс. рублей.

Депутат Ирина Иванова (КПРФ) во время обсуждения проекта спросила, как изменение ставок скажется на стоимости перевозок. «Меня беспокоит возможный рост цен на товары и услуги для жителей города. Не станет ли это дополнительной нагрузкой на семейный бюджет петербуржцев?»— поинтересовалась она. Среди опасений, которые звучали на заседании, также были возможный уход перевозчиков в другие регионы, рост цен на перевозки и сложности с обслуживанием автопарка.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко настаивал, что влияние повышения транспортного налога на стоимость перевозок будет минимальным. По его словам, на цены сильнее влияют инфляция и стоимость топлива, а дополнительные поступления от изменения ставок — около 100 млн рублей — являются небольшой суммой в масштабах всего транспортного парка города. Правительство также уверено, что налоговая нагрузка не станет критичной для отрасли.

Смольный объясняет повышение не столько бюджетной, сколько экологической логикой. В комитете финансов отмечают, что для бензиновых и дизельных автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л. с., «которые являются источниками значительных выбросов загрязняющих веществ», устанавливаются предельно допустимые ставки транспортного налога. Этот шаг, по версии городского правительства, реализуется «в связке с расширением преференций для экологически чистого транспорта» и должен стимулировать собственников переходить на экологичные виды топлива.

Вице-губернатор Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 8 июня также связывал инициативу с качеством воздуха. Он заявил, что количество транспорта в городе за последнее время увеличилось на 4%, а на транспорт приходится около 70% загрязнений. В комитете финансов при этом подчеркивают, что в Петербурге уже действует программа поддержки переоборудования коммерческого транспорта на природный газ, а новая налоговая конструкция должна дополнительно подталкивать перевозчиков к такому переходу.

Вопросы у парламента возникли и к зарядной инфраструктуре для электромобилей. Марина Шишкина, руководитель фракции «Справедливая Россия», обратила внимание, что владельцам электрокаров не всегда есть где заряжать машины. «Я заряжаю машину на ночь, потому что живу в частном доме. Но что делать тем, у кого нет такой возможности? В городе катастрофически не хватает зарядных станций. Без развития инфраструктуры льготы останутся лишь на бумаге»,— сказала депутат. Отмечалось, что без достаточного числа зарядок и газовых заправок налоговые стимулы могут оказаться недостаточными для реального перехода петербуржцев на экологичный транспорт.

Выпадающие доходы бюджета от «зеленых» льгот, согласно пояснительной записке, будут выше, чем дополнительные поступления от повышения ставок для грузовиков и автобусов. От освобождения электромобилей от транспортного налога город недополучит около 167 млн рублей ежегодно, от льготы для газомоторного транспорта — не менее 28 млн рублей. Итого минимальный объем выпадающих доходов составляет 195 млн рублей в год.

В 2026 году ставки транспортного налога на грузовые автомобили для юридических лиц изменились более чем в 10 субъектах России. В большинстве регионов они выросли, снижение зафиксировано только в Вологодской области для грузовиков мощностью до 150 л. с. Наиболее заметное увеличение налоговой нагрузки агентство отмечало в Ростовской и Томской областях. Ставки изменились также в Тыве, Забайкальском и Красноярском краях, Волгоградской, Вологодской, Ростовской, Рязанской, Свердловской областях, Москве и Севастополе.

По итогам обсуждения законопроект был принят за основу. Если документ пройдет дальнейшее рассмотрение, новые ставки и льготы должны заработать после 31 декабря 2026 года.

Полина Пучкова