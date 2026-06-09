Приютам для животных Петербурга выделили 51,2 млн рублей

Власти Петербурга направят 51,2 млн рублей некоммерческим организациям на закупку кормов для безнадзорных животных. Субсидия покроет до половины расходов приютов. Получателей определят по итогам конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Субсидия покроет до половины расходов приютов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Субсидия покроет до половины расходов приютов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Постановление подписал губернатор Александр Беглов. Средства выделены Управлению ветеринарии в рамках городского бюджета на 2026 год. В Смольном отметили, что эта мера поможет поддерживать стабильную эпизоотическую обстановку. Ранее город также освободил служебных собак-спасателей от ряда ограничений.

Кирилл Конторщиков