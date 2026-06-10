Китайский экспорт бьет рекорды

Поставки КНР на внешний рынок в мае выросли на 19,4% в годовом выражении и составили рекордные $376,8 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Основная причина столь заметного роста — спрос на китайские товары, связанные с искусственным интеллектом. Судя по товарной разбивке, наиболее заметное расширение в мае продемонстрировал экспорт интегральных схем и оборудования для обработки данных. Заметно хуже выглядят традиционные потребительские категории: экспорт мебели в мае вырос только на 1,9%, поставки игрушек сократились на 7%, обуви — на 10,4%.

В целом же рост экспорта продолжала поддерживать тревога партнеров Китая, которые опасались увеличения издержек из-за войны на Ближнем Востоке и торговой политики президента США Дональда Трампа.

Импорт в КНР в мае увеличился на 27,4%, до $271,4 млрд. Аналитики пока не связывают расширение закупок со стабильным ростом внутреннего спроса. На сохраняющуюся осторожность домохозяйств указывает и динамика потребительских расходов, которые в апреле выросли только на 0,2% год к году. Главная причина роста импорта — закупки производителей «впрок».

Заметный рост в мае наблюдался в импорте электронных интегральных схем — на 68% год к году, до $56,6 млрд,— за счет расширения поставок из Южной Кореи. Увеличиваться продолжили также закупки полупроводников и технологического оборудования в целом. Несмотря на резкое падение физических объемов (на 30%), в денежном выражении импорт нефти в мае увеличился на 15,3% год к году. Поставки энергоносителей в КНР начали активно расти в марте — Пекин опасался тяжелых последствий войны на Ближнем Востоке.

Из разбивки по странам следует, что экспорт Китая в США вырос в мае на 35,4% в годовом выражении — это максимальное увеличение с начала 2021 года. Динамика во многом объясняется низкой базой прошлого года и некоторым потеплением отношений Вашингтона и Пекина в связи с личной встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Экспорт в Европу в мае вырос на 7,6% после увеличения на 13,4% в апреле. Аналитики прогнозируют дальнейшее замедление роста поставок из-за претензий ЕС к китайскому перепроизводству, субсидиям и демпингу (см. “Ъ” от 2 июня).

Экспорт КНР в Россию в мае составил $11,3 млрд, что на 39% больше, чем годом ранее. Встречные поставки выросли на 34%, до $12,9 млрд. Заметный рост показателей связан с низкой базой 2025 года, а также увеличением цен на нефть.

Кристина Боровикова