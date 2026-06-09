Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после падения лифта

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие после падения лифта в многоквартирном доме Оренбурга. Подробностями поделился региональный минздрав.

Всего за медицинской помощью в медицинские учреждения обратились пять человек: трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном. На данный момент двое продолжают проходить лечение.

ЧП случилось днем 5 июня в доме на ул. Березка, 2/1. Как сообщали очевидцы, кабина лифта пронеслась вниз с 12-го этажа. По факту случившегося была организована проверка областной прокуратурой, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев поручил провести проверку лифтового оборудования своему заместителю — министру строительства региона — Александру Полухину. 15 июня глава обещал разработать план-график.

Яна Вежлева