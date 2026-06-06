Глава СКР запросил доклад по уголовному делу о падении лифта в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту падения лифта в многоквартирном доме в Оренбурге, — сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ЧП случилось вечером 5 июня в Оренбурге. В многоквартирном доме, расположенном на улице Березка, упала кабина пассажирского лифта. По предварительной информации, внутри находились трое взрослых и двое детей. Троих пострадавших госпитализировали. Еще двое получили менее тяжелые травмы, их состояние медики характеризуют как удовлетворительное.

По факту падения лифта в тот же вечер региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Свою проверку исполнения обслуживающими организациями требований законодательства начала прокуратура. Губернатор региона Евгений Солнцев заявил в своем канале в «Макс», что взял ситуацию под личный контроль. По его словам, администрация города проведет свое расследование причин падения лифта. Губернатор также поручил своему заместителю Александру Полухину инициировать внеплановую проверку лифтового имущества. В понедельник будет разработан план-график проверок.

Андрей Васильев