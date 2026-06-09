В Воронеже более 300 домов останутся без воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии на улице Ленинградской, 124 в Воронеже на левом берегу отключат воду в более чем 300 многоквартирных домах на 16 улицах. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

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Ограничения начнут действовать с 21:00, чтобы специалисты в ночное время могли устранить повреждение на водоводе диаметром 600 мм.

Большая часть домов, которые останутся без воды, расположена на улице Ленинградской — 145.

В середине мая из-за повреждения водовода такого же размера было приостановлено водоснабжение сотен домов на 87 улицах Коминтерновского и Советского районов Воронежа. Мэр Сергей Петрин отмечал, что это вторая за короткий промежуток серьезная авария на сетях водоканала.

Алина Морозова