Производители косметики попросили снизить страховые взносы

Российские производители косметики и бытовой химии добиваются снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%. Для этого отрасль нужно внести в список приоритетных обрабатывающих производств. Отрасль считает, что льгота поможет компенсировать рост расходов на сырье, логистику и импортозамещение. Инициативу поддержал Минпромторг, но Минфин выступил против, указав на отсутствие средств в бюджете.

С просьбой о послаблении в правительство обратилась Российская парфюмерно-косметическая ассоциация. В отрасли отмечают, что большинство компаний здесь — небольшие и средние, а загрузка мощностей в этом году снизилась из-за слабого спроса. Производители предупреждают, что без поддержки могут сократить инвестиции и выпуск продукции.

Участники рынка связывают давление на себестоимость не только с ростом внутренних затрат, но и с удорожанием сырья и сбоем поставок из-за внешней обстановки. Дополнительную конкуренцию создают зарубежные товары на маркетплейсах, где продажи импортной косметики продолжают быстро расти.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Здесь льготами и не пахнет».