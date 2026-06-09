Силуанов: освобождение от НДС затронет 360 тыс. субъектов МСП

Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2027–2028 годах затронет более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 гг. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года»,— пояснил господин Силуанов (цитата по сайту Минфина).

Сегодня «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который сохраняет на текущем уровне порог доходов предприятий малого и среднего бизнеса для освобождения от уплаты НДС. Господин Силуанов отметил, что кабмин поддерживает законодательну инициативу.

Порог годовой выручки в 60 млн руб., ниже которого МСП не обязаны уплачивать НДС, ввели с 2025 года. После этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 млн руб., но в итоге было принято решение понижать планку поэтапно: с 2026 года — до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.

По данным Единого реестра субъектов МСП на начало января 2026 года в России насчитывается 6,835 млн предприятий МСП.