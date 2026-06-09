В Госдуму внесли проект о сохранении порога доходов МСП для освобождения от НДС

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который сохраняет на текущем уровне порог доходов предприятий малого и среднего бизнеса для освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Среди авторов инициативы — секретарь генсовета партии Владимир Якушев, глава думской фракции Владимир Васильев и глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Проект разработан в соответствии с поручением президента и запросами бизнеса, отмечается в публикации.

Андрей Макаров отметил, что во время обсуждения снижения порога НДС к партии обращалась «Опора России». Тогда же, по его словам, «Единая Россия» инициировала мониторинг собираемости налогов и состояния бизнеса. «Мониторинг будет продолжен, и его результаты найдут отражение в законопроектах»,— пообещал господин Макаров.

Порог годовой выручки в 60 млн руб., ниже которого МСП не обязаны уплачивать НДС, ввели с 2025 года. После этого власти обсуждали его снижение сразу до 10 млн руб. В итоге было принято решение понижать планку поэтапно: с 2026 года — до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.

«Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей предлагали сохранить порог доходов в 20 млн руб. в год и не снижать его в дальнейшем. Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ поддержал инициативу. Срок «заморозки» он называть не стал. Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что сохранение порога может продлиться «как минимум» три года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог остановился на пороге».