«Зенит» продлил контракт с Вячеславом Караваевым до 2027 года с опцией еще на сезон

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон. Караваев выступает за клуб с 2019 года, за это время став шестикратным чемпионом России, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошедшем сезоне Караваев провел три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В прошедшем сезоне Караваев провел три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вместе с «Зенитом» защитник также дважды выиграл Кубок России и пять раз — Суперкубок страны. В прошедшем сезоне Караваев провел три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Кирилл Конторщиков