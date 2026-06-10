Аренда контейнеров в Китае подорожала из-за дефицита тары

Аренда контейнеров в Китае заметно выросла на фоне нехватки свободной тары и сохраняющегося спроса на импорт. Для маршрута Шанхай—Москва ставка поднялась до $1,8–2,1 тыс. за 40-футовый контейнер, а стоимость железнодорожной перевозки по этому направлению уже превысила $8 тыс., подсчитали в Центре ценовых индексов.

Как отмечают аналитики центра, дефицит контейнерного оборудования наблюдается в основных китайских портах. Контейнеры дольше возвращаются в Китай из-за кризиса на Ближнем Востоке. На российском направлении ситуацию усиливает рост импорта из КНР при сокращении экспортных отгрузок, из-за чего свободного оборудования становится меньше.

По данным участников рынка, ставки растут еженедельно, на ряде сервисов тарифы уже достигают $9 тыс. и выше. Перевозчики считают, что удешевления в ближайшие месяцы не будет. Летний спрос, нехватка оборудования и сокращение доступных мест на поездах продолжают поддерживать ставки. Осенью, в высокий сезон, участники рынка ожидают нового витка роста, а возможная стабилизация может начаться лишь после того, как спадет нагрузка на логистические цепочки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Контейнервозная обстановка».