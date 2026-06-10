Контейнервозная обстановка

Аренда контейнеров в Китае резко подорожала как в целом, так и для российских направлений, обновляя максимумы 2025 года в связи с дефицитом свободной тары в КНР. Ставка для маршрута Шанхай—Москва достигла $1,8–2,1 тыс. за 40-футовый контейнер, а стоимость железнодорожной перевозки на этом направлении превысила $8 тыс. Участники рынка не видят предпосылок для существенного изменения ситуации: спрос на импорт, напряженность на Ближнем Востоке и импортно-экспортный дисбаланс сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объемы контейнерных перевозок из Китая в Россию будет трудно вытянуть на прежний уровень

Фото: China Daily / Reuters Объемы контейнерных перевозок из Китая в Россию будет трудно вытянуть на прежний уровень

Фото: China Daily / Reuters

Ставка аренды контейнера в Китае для направления Шанхай—Москва увеличилась с $1,4–1,6 тыс. в мае до $1,8–2,1 тыс. в начале июня — на 28–31%, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков ЦЦИ, в основных портах Китая наблюдается острый дефицит контейнерного оборудования: из-за ближневосточного кризиса срок оборота контейнеров увеличился и замедлилось возвращение тары в Китай. А для российских направлений важную роль играет и фактор растущих дисбалансов в объемах перевозок: как отмечают в ЦЦИ, в 2026 году фиксируется рост объемов импорта контейнеров из КНР при снижении экспортных поставок.

«Ставки аренды контейнеров для доставки грузов в Россию приближаются к максимумам полуторалетней давности, когда контейнерный рынок развивался схожим образом под влиянием кризиса в Красном море»,— поясняют в ЦЦИ.

По данным центра, стоимость перевозки грузов в 40-футовом контейнере (FEU) по прямому железнодорожному маршруту FOR Шанхай—FOR Москва к началу июня выросла почти в два раза, до $8 тыс. в начале июня. В первой половине мая на этом направлении был зарегистрирован ценовой максимум с января 2025 года, сейчас рост продолжился.

Руководитель отдела логистики Pontis Expedition Иван Мурашко говорит, что наблюдается практически еженедельный рост ставок на контейнерные перевозки из Китая в Россию морским и железнодорожным транспортом на протяжении последних месяцев. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отмечает, что ставки по ускоренным контейнерным поездам растут в среднем на $200–300 в неделю-полторы.

Многие участники рынка называют более высокий уровень ставок, чем ЦЦИ. По словам директора по стратегическому развитию Railship Евгения Березина, на отдельных железнодорожных сервисах между Китаем и Москвой стоимость перевозки одного контейнера FEU достигла $9 тыс. «Ситуация заметно различается в зависимости от направления, сервиса, срочности перевозки и условий предоставления места»,— говорит он. По оценке сооснователя SIGMA Татьяны Патужной, стоимость мультимодальной контейнерной перевозки Китай—Москва варьируется от $6,9 тыс. до $8,25 тыс. за FEU в зависимости от порта отправления. Иван Мурашко говорит, что ставки на железнодорожную перевозку на условиях FOB превысили среднюю отметку в $8,5 тыс., для транспортировки грузов с аккумуляторами и по условиям FCA/EXW некоторые станции предлагают тарифы в районе $11–12 тыс.

Драйвером роста цен на мультимодальную перевозку стало морское плечо.

«Международный фрахтовый индекс поднялся до уровня середины 2014 года,— говорит Евгений Березин.— Выше он был только в 2021–2022 годах, когда фрахты достигли мирового исторического максимума». По словам Ивана Мурашко, ставки на выходы морских судов во второй половине июня достигли $4–4,5 тыс. (FOB). «На фоне таких тарифов вернулась целесообразность использования сервисов с перегрузкой в Пусане,— замечает он.— Несмотря на увеличение транзитных сроков, этот маршрут помогает участникам рынка экономить $500–700 на морском плече». По словам руководителя отдела логистики ГК ОКОМА Кристины Алешиной, сокращается количество судов, работающих по направлению Китай—Санкт-Петербург и Новороссийск, что создает дополнительную нагрузку на порты Дальневосточного бассейна. Как уточняет госпожа Алешина, на ближайшие даты отправки свободных мест практически нет, что сигнализирует участникам цепи поставок о необходимости закладывать буферы по бюджету и по срокам, а также быть готовыми пересмотреть маршрут.

Игорь Ребельский добавляет, что Китайские железные дороги существенно сокращают объемы отправок в РФ и Белоруссию и сейчас порядка 70% поездов перенаправляются в сторону Европы. Это приводит к увеличению транзитного времени через казахстанские пограничные переходы (сейчас перегрузка контейнера на станциях Достык и Алтынколь занимает в среднем 15–20 дней) и сокращению доступного количества поездов для отправки в Россию и Белоруссию. «В связи с этим мы наблюдаем рост ставок, а также быстрое бронирование или закрытие доступных поездов, несмотря на повышение цен»,— добавляет он. Динамика объемов импортных контейнерных перевозок, соглашается директор направления комплексных логистических решений Delko Игорь Шипулин, показывает, что рынок пока способен работать в условиях более высоких транспортных расходов.

Замгендиректора «Траско» Алексей Каналин полагает, что до конца лета перспектива стабилизации тарифов не просматривается, так как по основным направлениям сохраняется нехватка свободного оборудования. Кроме того, плохое техническое состояние контейнеров приводит к дополнительным издержкам. Осенью, в высокий сезон, тарифы продолжат расти, ждет господин Каналин.

По словам старшего аналитика ЦЦИ Романа Шагалова, дальнейшая динамика ставок будет определяться продолжительностью и влиянием ближневосточного кризиса на мировой контейнерный рынок и объемами контейнерного экспорта из России, который сможет (или не сможет) сбалансировать растущий импортный поток.

Пока наиболее вероятный сценарий движения ставок на доставку контейнерных грузов из Китая предполагает, что стоимость логистики не будет снижаться в летние месяцы, предполагает он. Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская отмечает, что динамика цен будет зависеть в том числе от планов Китайской железной дороги. Татьяна Патужная прогнозирует некоторый рост морской составляющей, отмечая, что повышения железнодорожных внутрироссийских тарифов ОАО РЖД пока не планирует, по крайней мере до декабря. По ее мнению, с середины лета ставки пойдут на спад, но предновогодний сезон, скорее всего, снова подтолкнет их вверх.

Директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша прогнозирует, что, судя по сегодняшней динамике, летом-осенью тарифы увеличатся до $10 тыс. за FEU или даже выше. «Вероятно, затем тарифы выйдут на плато и через какое-то время начнется их коррекция, поскольку расходы на транспорт не могут составлять значительную долю в стоимости массовых недорогих товаров, товаров народного потребления в течение долгого времени,— отмечает он.— В такой ситуации недорогие товары становятся неконкурентными, спрос на них падает либо откладывается, что ведет к сокращению объемов новых поставок. В результате это приводит к падению спроса на фрахт, что вынуждает операторов снижать ставки для привлечения грузов на свои сервисы».

Наталья Скорлыгина