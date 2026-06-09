В Петербурге памятный знак будут вручать всем новорожденным
Губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширяющее круг получателей памятного знака «Родившемуся в Петербурге». Ранее на него могли претендовать только дети, чьи родители постоянно зарегистрированы в городе. Теперь знак будут вручать всем младенцам, рожденным в Северной столице и зарегистрированным в органах ЗАГС Петербурга.
Ограничение по постоянной регистрации родителей снято
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе Смольного, ограничение по постоянной регистрации родителей снято. Единственное условие — ребенок должен родиться в Санкт-Петербурге, и его рождение должно быть официально зарегистрировано в городских органах ЗАГС.