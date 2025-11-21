Жителя Липецкой области оштрафовали за мем из «Страдающего средневековья»

В Липецкой области Добринский райсуд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 1 тыс. руб. местного жителя, который опубликовал на странице в соцсети мем из сообщества «Страдающее средневековье». Липчанин репостнул изображение девочки, держащей в руках демоническое козлоподобное существо с подписью «Мама, это Саша. Он хороший». Оригинал мема — картина современного американского художника Омара Райяна.

Изображение ранее было признано символикой организации «Международное движение сатанистов» (запрещена в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов), поэтому в его публикации были усмотрены «признаки публичного демонстрирования экстремистской символики», сообщается в постановлении суда.

Помимо этого мема, липчанин, имя которого в материалах дела не раскрывается, также постил в неназванной соцсети фото своей татуировки с надписью SATAN, изображения Бафомета, пентаграммы и перевернутых крестов. Они ранее тоже были признаны символикой запрещенной экстремистской террористической организации.

Согласно постановлению, липчанин удалил все посты до начала суда, поэтому отделался минимальным наказанием. Статья о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», которую ему вменили (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), предполагает в том числе арест на 15 суток или 100 часов обязательных работ.

Сергей Калашников