Экипаж «Союз МС-29» прошел медкомиссию для полета на МКС

Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полету космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, которые в июле отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-29», а также их дублеров Дмитрия Петелина и Константина Борисова. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В состав комиссии вошли представители ФМБА, Института медико-биологических проблем РАН, Минздрава, Минобороны и медуправления Центра подготовки космонавтов.

В основной экипаж, помимо Петра Дуброва и Анны Кикиной, входит астронавт NASA Анил Менон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. Это соглашение предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов — на российских «Союзах МС». Запуск «Союза МС-29» с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. Его обещал лично посетить глава NASA Джаред Айзекман.