В красноярском лагере «Сокол» произошло массовое отравление детей

Массовое заболевание детей произошло в детском лагере «Сокол» в Красноярском крае. 9 июня 16 воспитанников учреждения обратились за медицинской помощью, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, один ребенок госпитализирован в медучреждение с диагнозом кишечная инфекция, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении.

В спальном корпусе, где проживали заболевшие, введен карантин на семь дней. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В СУ СКР региона уточнили, что, по предварительным данным, отравление детей произошло из-за внешних факторов, не связанных с организацией питания в учреждении.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Управление Роспотребнадзора края проводит проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова