ЦБ понизил курс евро почти на 3 рубля

Центробанк установил официальный обменный курс евро на уровне 82,78 руб., сообщается на сайте регулятора. Это на 2,5 руб. ниже, чем денем ранее.

Регулятор также снизил на 1,53 руб. официальный курс доллара по сравнению со вчерашним днем. Сейчас он установлен на уровне 71,73 руб. Официальный курс юаня снизился незначительно — с 10,78 до 10,58 руб.

1 июня Банк России повысил курс евро почти на 4 рубля, тогда он составил 86,24 руб. Курс доллара ЦБ установил на уровне 71,55 руб., а юаня — 10,57 руб.