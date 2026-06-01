Банк России повысил курс евро почти на 4 рубля

Банк России (ЦБ) установил официальный курс евро на 2 июня на уровне 86,24 руб. Это на 3,61 руб. выше курса европейской валюты на 30 мая (82,63 руб.), следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс доллара ЦБ установлен на уровне 71,55 руб. против 71,022 руб. в конце прошлой недели. Так же незначительно, с 10,48 руб. до 10,57 руб., ЦБ повысил курс юаня.