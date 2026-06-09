Coca-Cola оспорила в суде отказ Роспатента по бренду Sprite

Американская The Coca-Cola Company обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным решение Роспатента, который отказался присваивать бренду Sprite статус общеизвестного в России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

В апреле 2025 года компания просила ведомство признать Sprite общеизвестным в России с 1 января 2020 года, но в марте 2026 года получила отказ. В Роспатенте мотивировали решение «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этим брендом в России, а также тем, что бренд приобрел репутацию исключительно в рамках узкого перечня товаров — газировки, лимонадов и сладких газированных напитков — и не соотносится с иными видами безалкогольных напитков, такими как соки, нектары, морсы и квас.

При этом товарный знак Sprite был зарегистрирован американской компанией в России еще в 1995 году и распространяется на товары единственного класса: минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы и составы для приготовления напитков.

В отличие от обычного товарного знака срок действия общеизвестного знака не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не требует продления каждые десять лет и не утрачивает силу при неиспользовании.

The Coca-Cola Company была основана в 1892 году. Сейчас компания представлена в более чем 200 странах. В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России, а в июне того же года — об остановке продажи и производства в РФ газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, заменив их на бренд «Добрый». В ноябре 2025 года «Ъ» писал, что компания заново зарегистрировала в России свои ключевые товарные знаки.